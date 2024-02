Un operaio di 47 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro accaduto a Fuscaldo, nel Cosentino. L’uomo si trovava sul tetto di un edificio di due piani, dove stava eseguendo lavori di intonacatura, e, per cause in corso d’accertamento, è precipitato al suolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paola ed il personale del 118. L’operaio è stato portato con l’elisoccorso nell’ospedale di Cosenza, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi é riservata. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.