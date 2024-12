Lo scorso 10 Luglio 2024, presso la cittadella Regionale si è svolto l’incontro bilaterale tra una delegazione dell’EPLI Calabria, con a capo il Presidente Giuseppina Ierace , e i funzionari regionali del settore Turistico, con a capo la Dottoressa Cauteruccio. Durante l’incontro è emerso un interesse reciproco ad avviare una fitta collaborazione tra le Pro Loco Calabresi, rappresentate dall’ “Ente Pro Loco Italiane”, e l’Ente Regione. Al fine di migliorare il decreto dirigenziale n. 312 del 12/01/2023 , avente ad oggetto “Attività di verifica e controllo, Associazioni PRO LOCO iscritte All’Albo Regionale” e la successiva modifica avvenuta con D.D. 4221 DEL 24/03/2023, l’Ente capitanato dalla Ierace, ha depositato al settore preposto, una proposta di modifica dei sopra citati decreti dirigenziali. Al termine delle consultazioni le parti hanno convenuto che le proposte al vaglio avrebbero migliorato la gestione burocratico amministrativa del Sistema.

Grande soddisfazione per l’Epli Calabria, nel vedere accettate tutte le proposte contenute nel nuovo Decreto N°. 17057 DEL 28/11/2024. Epli ringrazia il Dirigente del Settore Regionale, Dottoressa Cauteruccio, per la grande disponibilità. Grazie all’interessamento del neo Assesore al Turismo: Dott. Calabrese, per aver sostenuto le nostre proposte. Epli Calabria, ancora una volta si è dimostrata garante dell’intero Sistema Pro Loco Calabrese. Riteniamo quindi che questa piena apertura da parte della Regione Calabria, verso le Pro Loco, sia un riconoscimento alle molteplici attività svolte nei territori ed un enorme passo avanti creando così una piena sinergia tra l’Ente Regione e il mondo delle Pro Loco.

Massimo Mercuri

Epli Calabria