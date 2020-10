Si è registrato un nuovo caso positivo di Coronavirus a Gioia Tauro, la comunicazione è stata data dal sindaco Aldo Alessio. Con quest’ennesimo caso, salgono a 21 i casi in città.

Di seguito il comunicato

🔴 Aggiornamenti situazione Covid-19

Si avvisa la popolazione che è stata accertata dalle Autorità competenti, la positività al Covid-19 di un altro cittadino.

Salgono dunque a 21 i casi totali in città.

In riferimento invece al caso registrato presso una classe della scuola primaria Collodi, è prevista per domani, in via precauzionale, una sanificazione aggiuntiva e straordinaria di tutta la scuola. È dunque sospesa l’attività scolastica per la sola giornata di domani 29 ottobre 2020.

Le misure restrittive già messe avranno il loro effetto se tutti rispetteremo scrupolosamente tutte le norme igienico-comportamentali previste. Invitiamo dunque a limitare il più possibile i propri spostamenti ai soli casi di necessità.

In caso di esposizione al SARS-CoV2 è utile l’utilizzo dell’applicazione Immuni, strumento utile per la ricostruzione della catena dei contatti. Pertanto, se pur non obbligatorio, se ne consiglia vivamente l’uso.

Ancora una volta rispettiamo tre regole utili e fondamentali:

▶️ Utilizzare correttamente la mascherina, anche all’aperto;

▶️ Mantenere il distanziamento interpersonale;

▶️ Lavare e igienizzare spesso le mani.

Facciamo appello affichè prevalga il senso di responsabilità al fine di rispettare la salute di tutti, soprattutto delle persone più fragili e rischio di fronte a questo terribile virus.

Il Sindaco

Aldo Alessio