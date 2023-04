Si trovava ad Aversa nel Casertano da alcuni giorni, ospite di un amico Gabriele Greco, 29 anni, cosentino, che prima del trasporto in ospedale avrebbe accusato forti dolori alla testa. E’ accaduto ieri pomeriggio. I carabinieri sono stati allertati dal personale dell’ospedale dove il ragazzo è arrivato privo di vita il giovane e ora indagano per capire le cause del malore e del successivo decesso. Potrebbe aver assunto un mix di farmaci o di sostanze stupefacenti che gli è stato fatale ma sono in corso gli accertamenti.