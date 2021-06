I Carabinieri della compagnia di Crotone, con il supporto di personale dello Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori Calabria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 11 persone (di cui 2 destinatari della misura in carcere e 9 degli arresti domiciliari), indagate, a vario titolo, di atti persecutori, lesioni personali aggravate, violenza privata e calunnia.

In particolare nel corso della serata del 19 maggio 2021, a Cutro, gli indagati hanno aggredito sulla pubblica via, con calci e pugni ma anche utilizzando mazze da baseball, una cintura e bastoni da ombrelloni da mare, il padre e il fratello di una ragazza che aveva deciso di interrompere, nel marzo di quest’anno, la relazione sentimentale intrattenuta con uno degli aggressori. Le vittime hanno riportato lesioni a seguito dei colpi ricevuti. Il fratello della giovane era stato più volte minacciato nei mesi scorsi.

L’attività investigativa, resa difficoltosa per la reticenza di alcune persone che avevano assistito all’aggressione, ha permesso di fare luce sulla vicenda e raccogliere gravi indizi sui vari ruoli assunti dagli autori.