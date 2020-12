UN FRONTE POLITICO LARGO A SERVIZIO DELLA CITTA’ E PER IL BENE DI LAMEZIA TERME

Si è svolto stamattina un incontro tra rappresentanti ed esponenti di più forze politiche della città di Lamezia. Erano presenti Eugenio Guarascio per “Nuova era”, Franco Lucia per il PD, Giuseppe D’Ippolito per il Movimento 5stelle, Sebastiano Barbanti per Italia viva e Rosario Piccioni per “Lamezia Bene comune”.

Il confronto si è concentrato sui temi di maggiore attualità nella vita della città ed è da subito finalizzato a creare un fronte politico largo, progressista e di sinistra ma aperto alle forze civiche e democratiche della città, che possa spendersi nell’immediato nella cura delle tante e delicate istanze del territorio, promuovendo e valorizzando vocazioni, attitudini ed eccellenze che Lamezia Terme esprime.

Tra i primi impegni vi sarà quello di incontrare il commissario prefettizio Priolo che guida il Comune, per rappresentare una serie di utili indicazioni nel governo della città ed instaurare un fondamentale rapporto di collaborazione e confronto.