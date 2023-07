Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina intorno alle 11,30 a Seregno, in provincia di Monza, dove un commando ha inseguito la sua auto per almeno 500 metri sparando all’impazzata e ferendolo con non meno di due colpi.

Il commando si è poi allontanato mentre a terra sono rimasti decine di bossoli.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Seregno.

L’uomo, di origini calabresi, è stato trasportato all’ospedale di Desio. (ANSA)