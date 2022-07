Lo scorso 21 luglio tra le acque del mare di Tropea, un bimbo di 8 anni originario di Bergamo in vacanza a Tropea con la famiglia, scivola dal pedalò a causa di un’onda improvvisa.

Lo stesso inizialmente, riemerso dall’acqua non mostra particolari segni di ferimento, ma poi al rientro in albergo la mamma si accorge che le urine sono piene di sangue.

Allarmati sono corsi in Ospedale a Tropea e poi su indicazione dei medici all’Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, scorati dagli agenti della Polizia in quanto non conoscevano la strada.

La diagnosi è che ha un un’emorragia interna e bisogna intervenire d’urgenza e viene asportata la milza e rene, e poi viene dichiarato fuori pericolo di vita.

I genitori del bambino hanno voluto ringraziare i medici per la loro alta professionalità sia dal punto di vista professionale che umano, nonostante lavorino in una struttura fatiscente.

La madre poco dopo nel suo profilo Facebook scrive, La madre del piccolo ha voluto affidare ai social la sua gratitudine. “Mio figlio è stato salvato qui nel vostro umile ospedale. Mio figlio vive grazie al primario della chirurgia e alla sua equipe. In questo reparto abbiamo trovato casa, amici, una famiglia. Qui nostro figlio è stato salvato, curato e coccolato. Vi saremo infinitamente grati”.