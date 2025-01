– La Questura di Catanzaro rende noto il bilancio dei provvedimenti

di prevenzione emessi per la neutralizzazione delle attività legate alla criminalità comune ed

organizzata.

I risultati raggiunti dalla Divisione Polizia Anticrimine nel corso dell’anno 2024, contraddistinti dal

diuturno impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato impegnati nella istruzione delle

misure di prevenzione personali, con il concorso sul territorio delle altre Forze di Polizia, si

concretizzano nella adozione di 1003 Provvedimenti di Pubblica Sicurezza, tutti a firma del

Questore di Catanzaro.

I provvedimenti in questione costituiscono un elemento fondamentale per la prevenzione delle

azioni criminose, ma anche per l’individuazione ed il rintraccio di soggetti socialmente pericolosi.

89 Proposte Sorveglianze Speciali: ovvero provvedimenti che consistono nell’obbligo di evitare che

determinati soggetti, sospettati di aver contatti con la criminalità organizzata o, comunque, di essere

frequentatori abituali di persone o ambienti dove si è soliti delinquere, abbiano contatti con altri pregiudicati

oppure si rechino in locali di consueta frequentazione di soggetti pericolosi. Ma anche misure di prevenzione

che vengono adottate per perseguire i soggetti indiziati dei delitti di Maltrattamenti in famiglia, Atti

persecutori o resosi responsabili del reato di violenza sessuale.

104 D.A.C.ur.: il Divieto di Accesso alle Aree Urbane [che prevede differenti figure giuridiche di

divieto: divieto di accesso a musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi di cultura nonché aree

destinate a pubblici spettacoli (per chi rende responsabile di reati contro la persona ed il patrimonio);

divieto di accesso in locali pubblici ed esercizi pubblici (per chi si rende responsabile dei reati di

detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti); divieto di accesso in locali pubblici e nei locali di

pubblico trattenimento (per chi si rende responsabile di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in

locali di pubblico trattenimento o di delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio nelle

immediate vicinanze dei predetti esercizi commerciali)]; è una misura di prevenzione personale emessa

esclusivamente dal Questore nei confronti di chi si è reso responsabile di ripetute violazioni alle norme che

tutelano la sicurezza e il decoro urbano. Si tratta di provvedimenti dell’Autorità di P.S. che comportano

l’allontanamento da un certo luogo della città per colui il quale ha posto in essere una condotta sanzionata

concretizzatasi in delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio, di spaccio di sostanze

stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di

pubblico trattenimento.

481 Avvisi Orali: L’ avviso orale è una misura di prevenzione personale con la quale il Questore – Autorità

Provinciale di P.S. avvisa un soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, e lo invita a mantenere una condotta

conforme alla legge. E’ un provvedimento amministrativo che non ha scadenza ma che può essere revocato in

presenza di precisi presupposti

152 Avvisi Orali Aggravati : è un avviso orale con particolari prescrizioni e rappresenta, pertanto, una

forma aggravata di provvedimento che può essere irrogato esclusivamente dal Questore, nei confronti di

soggetti responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti destinatari di una sentenza di

condanna irrevocabile. Con il provvedimento de quo il Questore impone al destinatario della misura il divieto

di possedere e/o utilizzare taluni oggetti e/o strumenti che possano essere utilizzati nelle attività criminali

21 D.A.Spo.: il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è una misura preventiva con la quale il

Questore vieta ad un soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate

manifestazioni sportive. Provvedimenti la cui durata ha una validità che varia da 1 a 10 anni, e che il

Questore di Catanzaro, nel corso dell’anno 2024, ne ha emessi per un totale di anni 106 di interdizione

all’accesso alle manifestazioni sportive, nonché per anni 28 anni di prescrizione a presentarsi presso la

Questura durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive di riferimento.

16 Ammonimenti: un provvedimento del Questore che si configura come uno strumento di tutela, rapido

ed immediato, pensato per intervenire in via preventiva ed evitare che comportamenti persecutori o di

violenza domestica, onde evitare che degenerino in condotte più gravi.

Sono stati, inoltre, ben 140 i Fogli di Via Obbligatori con i quali il Questore di Catanzaro ha negato

la possibilità a 140 soggetti ritenuti pericolosi di far accesso in determinati comuni della Provincia

di Catanzaro, per la durata di 4 anni ciascuno, ovvero un totale di 560 anni di Divieto di Accesso a

specifici comuni della Provincia di Catanzaro.

Gli “strumenti” adottati sono provvedimenti esclusivi dell’Autorità di P.S. e sono un significativo

segno dell’analisi svolta nella Provincia di Catanzaro dalla Divisione Polizia Anticrimine sulle

varie forme di criminalità, istruite sulla base delle evenienze investigative delle Forze di Polizia.

Il 2024 ha visto anche la sigla del protocollo d’intesa, denominato “Protocollo Zeus”, tra la

Questura di Catanzaro e il Centro Calabrese di Solidarietà, alla presenza del Sottosegretario di

Stato al Ministero dell’Interno, On.le Wanda Ferro, finalizzato ad inserire i soggetti maltrattanti

destinatari della misura dell’ Ammonimento del Questore, in percorsi di recupero, rieducazione e

riabilitazione, volti a far acquisir loro consapevolezza del disvalore sociale e della lesività degli

atteggiamenti prevaricatori, con il precipuo intento di ridurre il rischio di recidiva degli episodi di

violenza di genere.