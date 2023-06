Un altro incidente sul lavoro agricolo si è verificato ad Acro nel Cosentino. Un 50enne ha perso la vita mentre era a bordo di un trattore sul suo terreno a Montagnola. Non sono chiare le dinamiche del tragico evento, ma pare che il mezzo so è ribaltato schiacciando la vittima. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Le forze dell’ordine sono sul posto per investigare e comprendere come la dinamica dell’incidente.