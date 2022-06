Un terribile incidente stradale, l’ennesimo, si è verificato poche ore fa, a Seminara, nella frazione Barritteri. L’impatto, per causa ancora al vaglio di accertamento, si sono scontrate, all’altezza dello svincolo autostradale per Bagnara Calabra, un’auto Alfa Romeo 156 e un furgone Ford Transit dove ha perso la vita un giovane, si tratta di Pasquale Cammareri (38 anni), noto pilota, il quale stava a bordo dell’Alfa 156. Mentre i due che viaggiavano sul furgone, sembra che siano dei commercianti, sono rimasti gravemente feriti e trasportati all’Ospedale reggino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti via social che si stringono attorno al dolore per la scomparsa di Pasquale Cammareri in questo triste giorno.