Lo storico gruppo dei Modena City Ramblers conquista Sant’Alessio d’Aspromonte con un concerto che ha richiamato migliaia di spettatori in uno dei borghi più suggestivi dell’area collinare a ridosso del capoluogo.

L’evento, organizzato dalla Città Metropolitana con la collaborazione del Comune di Sant’Alessio, ha segnato lo spettacolo di chiusura dello street food “Condito&Saporito”, la kermesse del gusto tradizionale che nell’ultima settimana, ha richiamato moltissimi visitatori anche grazie al supporto della Pro loco e degli operatori economici del territorio.

Il concerto dei Modena City Ramblers è destinato a rimanere nella memoria del piccolo centro preaspromontano, considerata la partecipazione massiccia di un vasto pubblico di migliaia di visitatori, che si sono lasciati letteralmente travolgere dalle sonorità combat e rock folk della band emiliana che ha scritto alcune delle pagine musicali più importanti dell’ultimo trentennio.

Così, dalle colline che sovrastano Reggio Calabria e si aprono verso l’Aspromonte, sono risuonati inni alla pace, vibrazioni che richiamano alle atmosfere celtiche, canti partigiani, sonorità che hanno accompagnato le battaglie civili e sociali di intere generazioni.

I Modena City Ramblers hanno segnato alcuni tra i pezzi più iconici della musica italiana a cavallo del terzo millennio: le rivisitazioni di Bella Ciao, di Fischia il vento, I Cento Passi, Ebano e In un giorno di pioggia sono state le colonne sonore di una grande serata che ha visto anche la partecipazione del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, che insieme agli amministratori comunali di Sant’Alessio in Aspromonte, ha voluto assistere dal vivo allo spettacolo della storica band.