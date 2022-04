Un altro importante presidio di legalità e sicurezza è il Commissariato di PS di Polistena. L’ufficio opera su territori non immuni agli effetti connessi alla presenza della criminalità organizzata. È chiamato a svolgere attività diverse e variegate ed è un importante punto di riferimento di chi viene a trovarsi in situazioni di difficoltà. Solo per fare un esempio, pochi mesi fa ha organizzato, in tempi rapidissimi, una staffetta per permettere ad una ragazzina morsa da una vipera di entrare prontamente in possesso del farmaco salvavita disponibile unicamente in un ospedale fuori Regione.