“UN ALBERO PER IL FUTURO” , questo il nome di un progetto Nazionale triennale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, organizzato dai Carabinieri della Biodiversità in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, il cui intento è quello di creare “Il bosco diffuso” vale a dire la condivisione e la cura delle piante messe a dimora nelle scuole in una mappa digitale che aiuterà a formare , per l’appunto, un unico grande bosco diffuso da nord a sud: un patrimonio verde di ossigeno e riduzione dell’inquinamento ovvero della massima riduzione di emissioni CO2.

È con questo obiettivo che, già con l’occasione della Giornata mondiale della terra “EARTH-Day 2021” il Reparto Carabinieri della Biodiversità di Reggio Calabria insieme ad altre rappresentanze militari e ad esperti in educazione ambientale, ha posto a dimora alcune specie caratteristiche e caratterizzanti la macchia mediterranea scelte per l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria diretto dalla Dirigente scolastica. Prof.ssa Sonia Barberi.

L’obiettivo del progetto, è quello di portare a compimento un percorso condiviso e formativo che faccia sentire con “le mani” e “il cuore” 1’attenzione e la cura del bene Ambientale in maniera condivisa attivamente da tutte le Istituzioni coinvolte.