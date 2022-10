Un incubo per una signora di 87 anni, in quanto aggredita e violentata nella propria abitazione.

Il fatto è accaduto sabato scorso a Stilo nel Reggino. L’accusato è un 21enne della Costa d’Avorio che da qualche mese vive a Monasterace. L’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione dell’anziana per compiere una rapina, ma non avrebbe trovato oggetti di valore all’interno. Il giovane è stato rintracciato poche ore dopo l’aggressione, nella tarda serata di sabato, e arrestato dai carabinieri. Sotto shock l’anziana che è stata trasportata in ospedale a Locri.