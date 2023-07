I tecnici della Sorical Stanno avviando le operazioni per scendere l’elettropompa..nel pozzo…ultimi dettagli…e procedono al montaggio…vi aggiorniamo appena avranno avviato la pompa e saremo a regime con il pompaggio.

COMUNICAZIONI PRECEDENTI

Abbiamo ricevuto informalmente dalla Sorical la seguente comunicazione: “Buongiorno… problematiche elettriche c/o il campo pozzi Petrace che alimenta i 2 schemi (Petrace 1°/Petrace 2°) i nostri tecnici stanno intervenendo x verificare e risolvere la problematica…i serbatoi attraverso il nostro sistema di telecontrollo…hanno segnalato il basso livello. Consiglio informare le vostre utenze. Vi aggiorno più tardi… saluti A.venturino “. Pertanto ci sarà una probabile riduzione idrica alle utenze. I tecnici Sorical stanno lavorando. Vi terremo aggiornati.

I tecnici della Sorical hanno avuto difficoltà tecniche di montaggio. Adesso hanno portato un’altra pompa e la stanno calando nel pozzo per montarla. Al momento sta funzionando una sola pompa insufficiente ad alimentare l’acqua necessaria per tutta la Città. La Sorical ci ha assicurato che in serata riusciranno a terminare il montaggio della seconda pompa e a dare acqua alla Città