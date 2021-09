Questa Organizzazione Sindacale Confederale, facendo seguito a quanto preannunciato nella conferenza Stampa svoltasi il 10.09.2021 comunica, per opportuna conoscenza, che intende promuovere per Mercoledì 22 settembre 2021 ore 10,00 una manifestazione che si terrà presso il piazzale adibito a parcheggio antistante l’entrata di servizio dell’Unità Operativa di Rianimazione degli oo.rr. di Reggio Calabria. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme che sovrintendono la sicurezza e che attengono la pandemia in corso.

Tale evento, voluto per il chiaro valore simbolico all’interno del perimetro dell’ospedale, espressamente aperta alla esclusiva partecipazione delle forze sociali, delle associazioni e, soprattutto, dei cittadini è volta alla difesa della sanità reggina che sta vivendo una serie di criticità che impediscono la fruizione di prestazioni sanitarie di qualità a tutta la comunità.

La drammaticità sanitaria della nostra provincia necessita di un impegno maggiore da parte di ognuno di noi, il sindacato, in questa ottica è pronto a fare fino in fondo la sua parte a difesa degli interessi dei cittadini e dei lavoratori, proponendo, controllando e denunciando le responsabilità di questo sfascio che sono individuabili a livello locale, regionale e nazionale. La battaglia per una sanità normale non è più rinviabile.

La UIL che più volte ha offerto la disponibilità al confronto ed al dialogo per condividere idee, proposte e soluzioni con i soggetti istituzionali preposti alla bisogna, riscontrando soltanto silenzi imbarazzanti oggi intende con forza denunciare pubblicamente lo stato di prostrazione e di abbandono del personale sanitario oramai allo stremo e la mancanza di sicurezza per la salute e la vita dei cittadini per il carente livello delle prestazioni essenziali di assistenza.

La UIL reggina, in un momento così delicato per tutta la comunità, sente la necessità di rivolgere, anche a nome dei tanti cattolici impegnati nel mondo del lavoro, un sommesso invito ad essere con noi a Sua Eccellenza Reverendissima l’Arcivescovo di Reggio Bova Monsignor Fortunato Morrone.

Il Segretario Generale

(Nuccio Azzarà)