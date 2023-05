È iniziata la trattativa tra i Sindacati scuola e il Ministero per il rinnovo del Contratto integrativo sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA per gli a.s. 2023/24, 2024/25 e 2025/26, considerato che con l’Intesa 16 giugno 2022, per il solo a.s. 2022/23, sono state prorogate le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Il Segretario Territoriale Luca Scrivano considerato che numerosi lavoratori della scuola della Città Metropolitana di Reggio Calabria in servizio nelle varie sedi d’Italia, HANNO seria necessità di avvicinarsi alla famiglia ai propri cari mariti genitori figli ribadisce la posizione della UIL SCUOLA RUA in merito alle prossime assegnazioni e utilizzazioni provvisorie, per la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA TUTTI I DOCENTI, compresi quelli assunti l’1/9/2022 con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo – I fascia GPS sostegno e concorso straordinario bis – siano messi nelle condizioni di poter richiedere assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2023/24. Ciò è possibile attraverso una proroga, per un ulteriore anno scolastico, del CCNI 2019/22, che non contiene vincoli, con possibilità di interpretazione autentica nella parte in cui nel 2019 si è permessa l’assegnazione provvisoria, in modalità cartacea, ai docenti cosiddetti “ex FIT”, specificando che quella sequenza è applicabile, per analogia, a tutti i docenti che oggi hanno un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.