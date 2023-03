Una recente riunione al Ministero si è conclusa con una proposta indecente, Luca vano da Reggio Calabria grida pieno appoggio al Segretario Nazionale Federazione Uil Scuola RUA Giuseppe D’Aprile. “E’ paradossale che un docente, abilitato o specializzato in Italia e inserito a pieno titolo nelle graduatorie, si vedrà in molti casi scavalcato nel punteggio proprio da chi non ha ancora un titolo valido a tutti gli effetti perché non ancora riconosciuto dal Ministero e che non dovrebbe essere spendibile nelle graduatorie”. Questa la proposta ministeriale che prevede una modifica alla ordinanza ministeriale sulle supplenze.

Il Segretario Territoriale Federazione Uil Scuola RUA di Reggio Calabria Luca Scrivano, comunica a tutta la cittadinanza la nuova sede in Via Galileo Galilei n. 1 Reggio Calabria, e ricorda a tutti i lavoratori che la Federazione Uil Scuola Rua “è un”organizzazione progressista, laica e senza condizionamenti politici di qualsiasi natura. Si basa sulla lotta esclusiva dei diritti dei lavoratori del personale della scuola intesa come vera comunità educante e sempre in prima linea nella Città Metropolitana di Reggio Calabria potendosi vantare di aver raggiunto molti traguardi sul piano del diritto sindacale. Siamo il sindacato nelle scuole, tra la gente. Sia chiaro, non siamo contro chi è stato costretto a prendere un titolo estero, ma con forza ci opponiamo alle ingiustizie di un sistema e alla speculazione Che da troppi anni si fa sui titoli di studi conseguiti all’estero. Per tale motivo siamo impegnati al Ministero per dirimere la questione, che da un lato deve permettere a chi ha conseguito un titolo estero una immediata valutazione dello stesso al fine di un corretto inserimento nelle graduatorie, dall’altra è necessario tutelare chi è già in graduatoria a pieno titolo.

La nostra cultura riformista ci impone di sostenere i cambiamenti migliori. Vogliamo gridare con forza e vigore a tutte le persone della città Metropolitana alla riflessione sul mondo della scuola.”

La nuova organizzazione della Federazione Uil Scuola RUA di Reggio Calabria vi aspetta nella propria sede in Viale Galileo Galilei pronti a difendere i diritti dei lavoratori della Scuola.

IL SEGRETARIO TERRITORIALE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA REGGIO CALABRIA

Luca Scrivano