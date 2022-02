Conferenza stampa – assemblea che si terrà giovedì 03.02.2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’Aula Spinelli del presidio riuniti del Grande Ospedale Metropolitano (GOM). Durante detto incontro le SS.LL. saranno rese edotte sulle preoccupanti gravi criticità attinenti le condizioni generali in cui versa l’importante struttura sanitaria reggina e del pericolo incombente per la sicurezza e la salute sia dei cittadini che del personale ivi operante. Avrete modo, altresì, di sincerarvi che non è più dilazionabile nel tempo l’assunzione di misure idonee e conseguenziali a fronteggiare la datata crisi riguardante l’intero comparto sanitario afferente la provincia di Reggio. A nome di tutto il personale sanitario, comunico che la presenza delle SS.LL. all’iniziativa di che trattasi è oltremodo gradita.