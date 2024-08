Ue, Tajani “Cdm 30/08 dovrebbe formalizzare nomina Fitto a Commissario”

MILANO (ITALPRESS) – “La decisione formale credo verrà presa dal Consiglio dei ministri del giorno 30 agosto. Io sono assolutamente favorevole, sono sempre stato il primo a dire che Fitto sarebbe stato il miglior commissario europeo per l’Italia proprio per la sua esperienza. Non andrà lì a fare l’apprendista commissario. Tanti anni a Bruxelles, due anni come ministro delle politiche comunitarie, responsabile del Pnrr. Quindi è un uomo che conosce e che sa. Farà bene per il nostro Paese e ritengo che il 30 verrà formalizzata la sua nomina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Giuseppe Brindisi a ‘Zona Biancà su Retequattro. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma