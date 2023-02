Ue, Metsola “Accelerare gli investimenti per la crescita”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione Europea ha ancora molto da dire e da fare, dobbiamo mettere le ragioni delle battaglie politiche al servizio dei nostri concittadini. In questo periodo di instabilità globale dobbiamo sfruttare la nostra principale risorsa: il nostro mercato unico. Dobbiamo accelerare gli investimenti per la crescita e per essere ancora più competitivi”. Così Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, nel corso dell’inaugurazione di Esperienza Europa con dedica a David Sassoli a Roma.

