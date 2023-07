Il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, ha nominato, l’On. Nunzio Testa commissario regionale del partito in Calabria.

Originario di Pomigliano d’Arco, docente universitario, medico chirurgo, Testa è stato deputato dell’Unione di Centro.

A lui, il compito di riorganizzare il partito, anche e soprattutto dopo i buoni risultati ottenuti alle elezioni regionali del Lazio e, nei giorni scorsi, del Molise.

“In Calabria c’è una forte tradizione democratico e cristiana e, sui territori, si percepisce la richiesta di una forza di centro che identifichi quella fetta di elettorato che, attualmente, non si sente rappresentato rispetto alle forze politiche dell’arco istituzionale” – sono le parole di Nunzio Testa, che prosegue: “Ci sarà un bel lavoro da fare, ma siamo certi di poter riaccendere l’entusiasmo e di poter far vita ad un progetto che parta dal basso, che veda i territori protagonisti ed i cittadini parte attiva di un percorso che camminerà di pari passo con quelle che saranno le evoluzioni nazionali del partito e delle forze di centro”.