Nel vivo della campagna elettorale il Commissario provinciale UDC Paolo Ferrara a sostegno con una propria lista del candidato a sindaco Giovanni Barone, lancia una proposta in merito all’allarme sicurezza alla Tonnara di Palmi.

“Incastonata in una suggestiva scogliera, la Tonnara di Palmi è una delle più belle località della Costa Viola. Le sue acque limpide e cristalline sono dominate dallo Scoglio dell’Ulivo. Eppure in questo paradiso terrestre metropolitano non vi è alcuna struttura che garantisca il servizio di continuità assistenziale attraverso assistenza medica primaria no stop a turisti e ai residenti di ogni età, anche in età pediatrica”.

L’allarme è stato lanciato dal commissario dopo aver appreso della tragedia consumata nella giornata dedicata alla Festa della Repubblica, dove, proprio un bagnante ha perso la vita sulla spiaggia dello scoglio dell’Ulivo senza alcuna possibilità di soccorso medico.

“Con la stagione turistica alle porte il numero dei turisti presente addirittura triplica la popolazione della Tonnara, una delle più belle località della Costa Viola. È doveroso agire per garantire sin da subito i servizi essenziali no stop sia a turisti che ai residenti di ogni età, prima della massiccia presenza. Occorre agire tempestivamente per prevenire con specifiche azioni mirate a contrastare l’allarme sicurezza. Queste problematiche non hanno alcun colore politiche: garantire il diritto alla salute dei cittadini e la loro sicurezza è un dovere di ognuno di noi”.