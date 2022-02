Ucraina, Letta “L’Europa è unita, Putin ha perso la scommessa”

ROMA (ITALPRESS) – “La scelta che ha fatto Putin cambia tutto ed è importante che tutte le forze politiche abbiano reagito. Questa reazione è emersa anche nelle manifestazioni in corso in queste ore. Non è vero che l’Europa non è unita. In pochissimi giorni ha dimostrato di saper esprimere una posizione unitaria e ferma. Il contrario di quello su cui aveva scommesso Putin con una differenziazione dei paesi europei”. Lo ha affermato Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, durante il congresso dei Radicali.

(ITALPRESS).