Tutto pronto per i quattro eventi di beneficenza organizzati dalla delegazione AIL di Melito, che fa capo alla sezione di Reggio Calabria ” A. Neri” guidata dalla referente Pina Azzarà e il gruppo di volontarie, risorsa preziosa, che donano il loro tempo, per fornire informazioni, ascolto ed aiuto.

Le donazioni ricevute sono utilizzate, secondo le finalità dell’associazione, quali: sostegno e miglioramento della qualità di vita dei pazienti ricoverati nella Divisione di Ematologia, del CTMO e dei piccoli pazienti pediatrici oncoematologici del Grande Ospedale Metropolitano ” BMM”. Inoltre, i ricavati delle serate sono destinati a supportare anche l’ospitalità gratuita presso le due case AIL per pazienti ed accompagnatori; aiuto alla ricerca e assistenza domiciliare.

L’ingresso è gratuito. Presente anche la nota pittrice melitese Carmela Mafrica, che espone alcune sue opere pittoriche. La manifestazione si tiene presso il cortile del Santuario della S.S. Madonna di Porto Salvo, concesso dal Rettore don Gaetano Nalesso, sempre aperto ad ogni iniziativa. Gli eventi sono presentati dalla giornalista Francesca Martino

Ecco il programma: venerdì 12 agosto alle ore 21,00 “Damiano Rodà live”; a seguire giorno 13 agosto alle ore 21,00 l’associazione “Insieme senza barriere onlus” propone il balletto sul tema “Il mio amico” di Gianni Morandi con la cantante Anna Maria Nucera. Nel corso della serata è possibile degustare i “vasteddi fritti”, prodotto culinario tipico calabrese.

Invece il 19 agosto alle ore 21,00 appuntamento con la band musicale “Eliakos” e la poesia dialettale dei rinomati poeti Rocco Criseo e Bruno Salvatore Lucisano. Sabato 20 agosto alle ore 21,00 l’associazione culturale “Oltre il sipario” – presenta la commedia brillante “Renzino e Lucetta forse… i promessi sposi”, con la regia di Lia Errigo.