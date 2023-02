Turismo: Occhiuto, fare in modo che turisti diventino i testimonial della nostra Calabria

“Dobbiamo puntare su tutto ciò che la Calabria possiede, quindi anche sulle eccellenze gastronomiche. Oggi la nostra regione viene percepita spesso come turisticamente rilevante soltanto per il mare. E non è così: abbiamo i Bronzi di Riace, che sono un attrattore nazionale, abbiamo montagne e boschi straordinari, siamo la terra della Magna Graecia, viviamo in un posto dove si può sciare guardando il mare”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, conversando con la stampa presso lo stand della Calabria durante l’inaugurazione della Fiera del Turismo Bit a Milano.

“Tutte queste cose purtroppo non si sanno e noi dobbiamo farle conoscere e soprattutto rafforzare la qualità della ricettività e i collegamenti interni per consentire ai turisti di visitarla interamente e facilmente.

La Calabria potrebbe superare la stagionalità attuale del turismo perché ha prodotti da poter offrire in tutti periodi dell’anno.

Dobbiamo farlo tutti insieme, gli operatori, i calabresi, noi che governiamo la Regione.

Intanto mostriamo la Calabria e parliamo con tanti operatori che ci possano aiutare a veicolare le nostre ricchezze straordinarie. Credo che il modo migliore di fare promozione sia riuscire ad avere migliaia di turisti che dopo essere stati in Calabria diventino anche i nostri principali testimonial dicendo che hanno fatto un’esperienza straordinaria.

Non siamo ancora a questo punto, c’è molto da fare ma ci stiamo lavorando”.