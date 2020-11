Tucci-Nesci (M5S):”benvenuto al nuovo commissario Longo, massima collaborazione”

“Diamo il benvenuto al nuovo Commissario alla sanità in Calabria Guido Longo. L’ex questore e prefetto, che ha fatto del rispetto della legalità la sua ragion d’essere, è la persona individuata dal Governo per rimettere a posto i conti della sanità regionale e per affrontare le sfide future che ci attendono. Sfide vieppiù aggravate dall’infuriare della pandemia da Covid-19. Il nuovo commissario nell’assolvimento del suo incarico potrà fin da ora contare sul sostegno e sulla nostra collaborazione”. Lo affermano, in una nota, i parlamentari vibonesi del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci e Dalila Nesci.

“La nomina del nuovo commissario si accompagna al lavoro che il Parlamento sta portando avanti con il decreto Calabria con cui viene predisposto un piano straordinario delle assunzioni del personale sanitario, vengono stanziati 180 milioni per il triennio 2021-2023 e 15 milioni per il sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario regionale” concludono i parlamentari.