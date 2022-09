Grazie allo strepitoso risultato ottenuto a livello nazionale dal MoVimento 5 Stelle e reso possibile da una campagna elettorale condotta magistralmente dal nostro leader Giuseppe Conte, siederò per la prossima legislatura su uno scranno di Palazzo Montecitorio per rappresentare gli interessi dei calabresi.

Sono contento del risultato, la riconferma mi inorgoglisce, ma mi inorgoglisce ancor di più poter rappresentare la prima forza politica (e la seconda nell’intero collegio) in una città, Vibo Valentia, dove il centrodestra è andato molto più forte che altrove.