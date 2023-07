T&T Royal Lamezia, ecco il primo colpo: Marianna Pepe!

Arriva il primo rinforzo in casa biancoverde è la pugliese Marianna Pepe.

Portiere classe ’95, ha militato quattro anni nella Polisportiva 1980, mentre lo scorso anno era a San Marino.

La Pepe, tifosa milanista, quindi un piacere per il presidente Mazzocca, affiancherà Yas Toledo Milani nel ruolo di portiere, in attesa di un eventuale terzo portiere a completamento della rosa degli estremi difensori.

L’abbiamo raggiunta telefonicamente e le abbiamo rivolto qualche domanda per conoscerla un po’ meglio.

Cosa ti ha spinto a scegliere la Royal?

Ho seguito il Lamezia in questi anni e specialmente in questi playoff per la vittoria del campionato. Mi piace la determinazione e la squadra sembrava avere le idee ben chiare ed un obiettivo preciso che è stato centrato in pieno.

Sono abbastanza certa di poter trovare la stessa determinazione anche in questa stagione che sarà ancora più complicata di quella precedente!

Conosci qualche giocatrice della squadra biancoverde?

Non ho avuto il piacere di poter conoscere di persona nessuna delle ragazze della rosa… ma guardando qualche partita direi che Julia Ferreira è una delle giocatrici che più mi ha impressionato, a mio parere prontissima per la serie A.

La serie A, cosa ti elettrizza e cosa ti fa paura?

Sarà un onore e un piacere immenso poter partecipare finalmente a questo campionato che ogni anno diventa sempre più competitivo e con giocatrici di altissimo livello. La paura è al momento un’emozione che non percepisco ma credo che arriverà anche il momento in cui dovrò affrontarla e naturalmente superarla!

Quali sono i tuoi obiettivi per il prossimo anno?

Per il prossimo anno l’obiettivo principale è naturalmente quello di poter essere il più possibile d’aiuto al raggiungimento della salvezza cercando sempre di aumentare il mio bagaglio di esperienza personale in campo e fuori!

Sono sicura che potrò apprendere tanto dal mister e dalle mie nuove compagne!