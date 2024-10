Sta diventando un mistero la partecipazione al bando di concorso per primario della cardiologia di Polistena del 2020 del dott Massimiliano Rao. Andiamo per ordine,

CURRICULUM DOTT. MASSIMILIANO RAO (In nostro possesso del 27/01/2022)

Pubblicato nell’apposita sezione del GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO – BIANCHI MELACRINO MORELLI ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445.

L’unico riferimento alla conoscenza obbligatoria richiesta nel suddetto bando era la seguente: Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica S.O.D. di ELETTROFISIOLOGIA E CARDIOSTIMOLAZIONE A.O.U. Careggi di Firenze finalizzata alla: Diagnostica ecocardiografica dei pazienti affetti da scompenso cardiaco sottoposti ad impianto di dispositivi defibrillatori biventricolari, mediante le metodiche più avanzate di imaging ecografico. Valutazione della terapia di resincronizzazione cardiaca (identificazione dei responders attraverso l’analisi del sincronismo ventricolare ed indicazioni all’impianto dei PM biventricolari, valutazione degli effetti della CRT ed ottimizzazione dei parametri di stimolazione), anche attraverso l’utilizzo di ecocardiografi dotati di trasduttori tridimensionali. Diagnostica e trattamento dei pazienti affetti da patologie rare (Amiloidosi cardiaca, Collagenopatie in particolare: sindrome di Marphan ed Ehler-Danlos) presso il Centro di riferimento per la Sindrome di Marphan della regione Toscana.

Quindi un approccio di diagnostica ecografica in pazienti sottoposti ad impianto di elettrostimolatori cardiaci, eseguito da altri Specialisti, dunque ben lontano da quanto richiesto e soprattutto dalla possibilità di formare altri Medici del Reparto ai fini di implementare il numero di Operatori di cardiostimolazione attraverso un training dedicato.

I FATTI CONCORSO BURC 111 DEL 27 NOVEMBRE 2020 AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO

Che richiedeva come pre-requisito e per il corretto svolgersi dell’incarico, nella parte relativa all’elencazione delle prestazioni quali/quantitative, effettuate durante l’attività lavorativa: “Documentata esperienza nel campo della Cardiostimolazione e capacità di formazione sul campo nel settore per i Dirigenti Medici del Reparto si da implementare il numero di operatori di cardiostimolazione attraverso un training dedicato”. Lo ricordiamo, il concorso all’epoca stravinto dal dott. Amodeo che ha raggiunto gli obiettivi assegnati dalla Direzione Strategica dell’ASP, tanto da fare assurgere agli onori della cronaca nazionale l’U.O.C da lui diretta come Reparto d’Eccellenza.

Il dottore Rao arriva secondo, anzi bisogna precisare che erano solo tre medici partecipanti. Adesso in tanti si chiedono se il dott. Rao non ha competenze nella cardiostimolazione, come ha potuto partecipare al bando? Al massimo doveva essere dichiarato inidoneo ? Siccome abbiamo rispetto di tutti e della buona fede di ogni singola persona, chiediamo al dottore Rao e alla dottoressa Di Furia di rendere pubbliche le carte comprovanti le competenze del nuovo primario della cardiologia di Polistena nella cardiostimolazione. Per il bene di tutti e nel nome della trasparenza.

Acquisiti tutti i documenti resta da capire come la Commissione abbia potuto considerare il candidato ammissibile e poi idoneo, visto che mancava una condizione ben specificata nel bando ed indispensabile per la garanzia delle prestazioni richieste e la formazione dei Medici già presenti Nell’Unità Operativa. Per gli stessi motivi il primario ff di Locri, è stato dichiarato inidoneo proprio perché non competente nel settore della cardiostimolazione, così come da lui sinceramente e spontaneamente dichiarato.