Più 29% di minuti di sosta negli ultimi 4 giorni, da sabato 12 a martedì 15 agosto scorso, nel lungo ponte di Ferragosto. Più 16% per i primi quindici giorni di agosto. Sono, questi, i numeri registrati da Tropea. Un vero e proprio record se si considerano le dimensioni e la capacità di supportare numeri così straordinari.

Non possiamo che ringranziare sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – tutte le forze dell’ordine che hanno presidiato un territorio sottoposto ad uno stress mai visto con questi numeri record. Dalla Polizia, ai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, passando dalla Polizia Locale alla Guardia costiera che con il Corpo nazionale delle Capitanerie di Porto ha scelto proprio l’immagine di Tropea per la sua campagna per la sicurezza in mare ed augurare buon Ferragosto.

Se da una parte – aggiunge – l’impegno continua ad essere quello di mettere in campo strategie che contrastino il fenomeno del sovraffollamento turistico, dall’altra, non possiamo che prendere atto, nonostante i numeri da capogiro di questi ultimi quattro giorni, della presenza di tanti ospiti stranieri ed in generale di una generale differenziazione qualitativa dei target.

Con ogni evidenza – prosegue – siamo una delle poche località italiane in fortissima espansione, con una previsione di tutto esaurito anche per il mese di settembre. Ed in questo contesto e con questa prospettiva, siamo riusciti a mantenere tutti i suoi standard. Dall’erogazione idrica alla pulizia impeccabile del perimetro comunale, nel Principato letteralmente invaso si sono registrati zero disagi. Ed i prossimi 10 giorni saranno un altro banco di prova, anche la quantità e qualità di eventi in programma.

Un lavoro importante ed eccellente – prosegue – è stato svolto anche dall’imprese che collaborano con l’Amministrazione Comunale, relativamente alla gestione dell’acquedotto e della nettezza urbana. Soprattutto su questo fronte registriamo un miglioramento molto significativo rispetto al passato attraverso la nuova società affidataria, la cui attività si conferma attenta, efficiente e con mezzi ed uomini adeguati a far fronte alle presenze nella nostra destinazione.