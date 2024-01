DI CLEMENTE CORVO

Un gesto di vandalismo ha scosso profondamente la comunità di Gioia Tauro, lasciando un vuoto nel cuore dei fedeli e dei lavoratori dell’Ospedale “Giovanni XXIII”. La venerata statua della Madonna di Lourdes, che per oltre 40 anni è stata un faro di speranza e devozione, è stata brutalmente distrutta da un individuo ancora non identificato. Questa rappresentazione sacra era divenuta un punto di riferimento spirituale per chiunque entrasse nel pronto soccorso.

La comunità locale è rimasta attonita e senza parole di fronte a questo atto di irriverenza. Tuttavia, in un esempio straordinario di solidarietà e fede, i cittadini e gli operatori dell’ospedale si sono uniti per superare l’evento. Ci si sta adoperando attivamente per raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova statua, simbolo di speranza e di resistenza spirituale.

Tale nobile iniziativa simboleggia non solo il desiderio di ripristinare un importante simbolo di fede, ma anche la determinazione della comunità di Gioia Tauro a mantenere viva la propria eredità spirituale e a riaffermare i valori di unità e resilienza.