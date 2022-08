Tripudio di emozioni e grande successo di pubblico per la nona edizione dello Sciammisciu d’Oro, Premio alla calabresità femminile, che si è svolto il 17 u.s. a Palmi. Sono state consegnate 12 statuette ad altrettante donne che con le loro storie hanno emozionato e catturato l’attenzione del numeroso pubblico. Silvana Ruggiero, ideatrice e organizzatrice del premio, quest’anno ha voluto esportare la cultura della “bagnarota” fuori Bagnara, e la sua intuizione è stata vincente visto il successo di presenze e i complimenti raccolti. In una affollatissima Piazza 1° Maggio si sono susseguiti, oltre alle storie delle premiate, anche momenti di spettacolo con i balli della ASD OlimpiAd maiora e le esibizioni canore di Enzo Carbone. Grande soddisfazione è stata espressa da Silvana Ruggiero: “Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione di Palmi per aver ospitato il premio, e il numeroso pubblico presente. Fare il premio fuori Bagnara è stata una sfida che inizialmente poteva sembrare azzardata, ma la tenacia che mi ha sempre contraddistinta è stata premiata dal successo non solo di pubblico ma anche di critica. Ringrazio le donne che hanno accettato il mio invito, che con le loro storie hanno lanciato dei messaggi molto importanti in tutti i campi.”

Nel corso della serata Silvana Ruggiero ha voluto cimentarsi in un toccante monologo raccontando la vita di un caregiver, e non poteva non emozionare, essendolo lei stessa.

Sono state premiate:

Giusy Princi, Vice Presidente della Regione Calabria, per il suo impegno come Dirigente scolastico

Cristina e Francesca Cofone, per l’imprenditoria

Elena Sodano, per il suo impegno nelle malattie neurodegenerative

Blessing Odhe, per la sua storia di immigrata/integrazione

Francesca Genovese, Presidente AISLA Reggio Calabria

Annunziata Cocuzza, per il suo impegno missionario e umanitario in Uganda

Beatrice Zoccali, pianista di fama mondiale

Anna Macrì, prima vittima e poi simbolo della lotta contro la violenza sulle donne

Ilaria D’Anna, per il suo impegno sportivo (basket in carrozzina) nonostante la malattia

Silvia Camerino, scrittrice autrice del libro “Un giorno questa terra sarà bellissima” e attivista del Movimento Agende Rosse

Antonella Lopresti (alla memoria), per il suo impegno come volontaria presso Unitalsi sezione di Reggio Calabria

Cinzia Nava, Presidente uscente della Commissione Pari Opportunità Regione Calabria e brillante commercialista aziendale

La Ruggiero inoltre ringrazia l’emittente Radio Medua che ha trasmesso l’evento sia in FM che in live streaming in tutto il mondo (seguito da più di mille persone), la fabbrica “Ceramica Spoleti La Regina” di Bagnara che ogni anno realizza le statuette della bagnarota, ‘Curiosi e Preziosi” di Giovanna Aiello che ha deliziato le premiate con le sue collane fatte a mano e l’esuberante presentatore della serata, il giornalista Gianluca Scopelliti.

La Ruggiero, forte di questo successo, dà appuntamento al prossimo anno per regalare nuove emozioni e intraprendere nuove sfide.