L’Amministrazione Comunale di Polistena sarà in prima linea alla manifestazione di Gioia Tauro a fianco del Sindaco Aldo Alessio e dell’Amministrazione Comunale nella battaglia per il diritto alla salute contro lo smantellamento del presidio ospedaliero cittadino di Gioia Tauro e per il rilancio della sanità pubblica nella Piana.

E’ necessario infatti battersi unitariamente per una sanità accessibile a tutti che purtroppo in questo territorio da anni subisce una limitazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito a causa delle cattive gestioni che si sono avvicendate nel tempo ai vertici dell’ASP.

E’ intollerabile assistere allo smantellamento pezzo dopo pezzo degli ospedali esistenti nella Piana di Gioia Tauro che spesso non sono messi nelle condizioni di lavorare ed erogare i giusti servizi. Pur senza personale e strumentazione adeguata le strutture e gli operatori medici e sanitari cercano di resistere agli eventi quotidiani che spesso sono avallati dall’indifferenza di chi ha responsabilità in merito.

Dire poi che il problema della sanità nella Piana sia la mancata costruzione di nuovi ospedali significa allontanarsi dalla lettura reale dei fatti. E i fatti ci dicono che serve con assoluta urgenza assumere personale e attivare tutti gli investimenti già finanziati per l’ammodernamento delle strutture ospedaliere esistenti partendo innanzitutto dal potenziamento delle dotazioni organiche dell’ospedale spoke di Polistena e di quelli dell’ospedale territoriale di Gioia Tauro con l’istituzione dei nuovi reparti stabiliti nell’atto aziendale.

Anche sui centri vaccinali, a quanto pare, vi è un piano per la riduzione degli stessi, nel mentre è quasi sicuro che per un efficace risposta alla pandemia sarebbe necessario mantenere almeno i presidi esistenti ed operativi in tutti i centri della Piana dove sono stati attivati.