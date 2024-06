Il Comune di Reggio Calabria ha partecipato alla grande festa della Domotek Volley Reggio Calabria, vittoriosa al PalaCalafiore contro la Pag Volley Taviano nella sfida valevole per il girone dei playoff di serie B.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, per tutto il match hanno incitato i ragazzi di coach Antonio Polimeni che, alla fine, hanno dominato per 3 set a 0 gli avversari pugliesi. Adesso, manca un ultimo passo, da conquistare a Grottaglie, per raggiungere la promozione in serie A3.

Alla fine dell’incontro, il sindaco Falcomatà si è complimentato con i giocatori per l’ottima prestazione e per la grinta messa in campo di fronte al numeroso pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra amaranto.

I complimenti sono andati all’allenatore, Antonio Polimeni, al capitano Domenico Laganà, al direttore generale Marco Tullio Martino e a tutti i membri della compagine reggina che sta dominando il torneo di serie B.

Per il sindaco, infatti, l’ottima annata della Domotek Volley rappresenta uno stimolo per l’intero movimento pallavolistico provinciale che sta beneficiando anche dell’ottimo lavoro portato avanti da Domenico Panuccio, presidente del Comitato territoriale Fipav.