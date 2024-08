Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Crotone. Il sisma avvenuto alle 15.31 ha avuto come epicentro a 3 chilometri da Carfizzi, nell’area jonica del Crotonese.

Ma pochi minuti prima alle 15.22, un’altra scossa di magnitudo 3.7 era stata registrata a 4 chilometri da Cirò, ad una profondità di 25 chilometri. Sono seguite altre scosse nella stessa area di magnitudo inferiore tra 2.0 e 3.3 con epicentro tra Carfizzi, Cirò e Umbriatico.

In tutto sono tredici le scosse registrate dall’Ingv, tutte di media intensità.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose ma la popolazione, secondo quanto emerso, ha nettamente avvertito i movimenti sismici.