Sono tutti e tre molochiesi i componenti del team che ha rappresentato e portato sul podio la Calabria al Primo Campionato Italiano Open per cani da girata.

La gara è stata organizzata dalla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia in collaborazione con Asd Fidasc Silaris e si è svolta presso il centro Federale Nazionale Fidasc-Coni Campania di Salerno.

La squadra molochiese formata da Giuseppe Malivindi, Filippo Maio e Vincenzo Malivindi ha gareggiato con il cane Billy e ha ottenuto la terza posizione nella classifica finale. Enorme è stata la soddisfazione del team che ha raggiunto questo risultato grazie all’ impegno quotidiano e costante che li ha portati a raggiungere un’ eccellente preparazione in questa disciplina.

L’Amministrazione Comunale si è subito complimentata con la squadra sia per il podio ottenuto che per l’ aver rappresentato la Calabria in questa importante manifestazione. “È sempre una grande soddisfazione vedere dei molochiesi che si distinguono riuscendo a portare aldifuori dei confini cittadini il buon nome della nostra Comunità”.

La gara ha rappresentato anche un importante occasione di confronto e interscambio tra persone che condividono la stessa passione per questo l’ augurio è che anche nelle prossime edizioni il team molochiese possa essere tra i partecipanti e anche tra coloro i quali possano ambire nuovamente al podio.