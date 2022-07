Tre elettrocardiografi donati all’ospedale pediatrico Di Cristina a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Tre elettrocardiografi di ultima generazione sono stati donati dal Movimento Cristiano Lavoratori all’ospedale Di Cristina di Palermo. La consegna è avvenuta alla presenza del direttore sanitario dell’ospedale Arnas Civico, Salvatore Requirez, del direttore della Medicina e Chirurgia d’accettazione e di urgenza pediatrica, Domenico Cipolla, del direttore UOC Pediatria e Dipartimento pediatria, Giovanni Corsello. All’evento c’era anche una parte dell’equipe medica dell’ospedale.

Gli elettrocardiografi di ultima generazione sono stati donati direttamente dal presidente di MCL Palermo, Giuseppe Gennuso, ai medici dell’ospedale Di Cristina e sono già in funzione.

“Queste apparecchiature sono molto utili – dichiara Giuseppe Gennuso, presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori -. Abbiamo deciso di effettuare questa donazione perchè riteniamo che fare qualche cosa per gli altri e soprattutto per i più piccoli sia un dono che ci gratifica più di ogni altra cosa”.

– foto: uffico stampa MCL

(ITALPRESS).