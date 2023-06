“Credo con convinzione nella possibilità di sviluppo turistico della nostra regione e

quindi proseguiamo per rafforzare la nostra azione nel migliorare il servizio dei

trasporti con uno sguardo lungo e un lavoro di programmazione e pianificazione

incentrato sullo sviluppo di un nuovo modo di viaggiare all’insegna dell’ intermodalità

e della sostenibilità”.

È quanto dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine nel commentare che,

dal prossimo 11 giugno, due coppie di Intercity Giorno da Roma a Reggio Calabria e la

coppia periodica da Milano a Reggio Calabria fermeranno anche a Tropea, Vibo Marina,

Ricadi-Capo Vaticano e Nicotera e, fra le novità, anche il prolungamento estivo di

un’ulteriore coppia di treni Intercity a Reggio Calabria.

Ad arricchire i collegamenti di lunga percorrenza, inoltre, anche due coppie di treni

Intercity Giorno e una coppia di Intercity Notte fra Roma e la Sicilia, più una coppia di

Intercity Notte fra Milano e la Sicilia, con fermate in Calabria. Inoltre, grazie al costante

rapporto con Trenitalia, è riconfermato il Cedri Line, che fino all’11 settembre, con

quattordici collegamenti nei giorni feriali, dieci il sabato e quattro la domenica, unisce

Sapri a Paola, proseguendo per Cosenza con fermate nelle principali località balneari

della Riviera dei Cedri tra cui Praia a Mare, Scalea, Diamante. Sino all’11 settembre

confermato il servizio turistico Tropea Line che, con un’offerta di ventiquattro

collegamenti al giorno, percorre la spettacolare Costa degli Dei, con fermate

strategiche nelle più belle località di mare – Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone,

Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera – proseguendo da

Rosarno per Reggio Calabria lungo la Costa Viola passando per le località balneari di

Bagnara, Favazzina e Scilla. Sulla costa ionica saranno dodici i collegamenti giornalieri

tra Reggio Calabria e Roccella Jonica e venticinque tra Reggio Calabria e Melito di Porto

Salvo, con un potenziamento dell’offerta festiva verso le principali spiagge della costa,

tra le quali Annà.

A questi si aggiungono quattordici collegamenti feriali da Reggio Calabria a Catanzaro

Lido con fermata a Soverato, il paradiso degli ippocampi. Per una sempre maggiore

intermodalità, confermato anche il Lamezia Airlink, servizio combinato del Regionale

treno+bus dalla stazione all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme

“Sant’Eufemia”, mentre il Sibari Museum Link, collegherà la stazione di Sibari al Museo

archeologico nazionale della Sibaritide, con quattro collegamenti al giorno. Inoltre,

questa estate, grazie ad un servizio treno+bus, saranno raggiungibili dalla stazione di

Cosenza anche le località di Camigliatello nella Sila Grande e San Giovanni in Fiore con

cinque collegamenti al giorno, e dalla stazione di Catanzaro e Catanzaro Lido la località

di Catanzaro “Parco delle Biodiversità” con undici collegamenti.

“I numeri di aprile e maggio – ha poi aggiunto l’assessore Staine – comunicati da

Trenitalia, a livello nazionale, ci dicono che abbiamo superato la fase del Covid e siamo

tornati al 2019, con un + 7%, quindi è fondamentale sfruttare al massimo questo trend

positivo. Vogliamo unire sempre meglio treni e bus nei territori a forte attrazione

turistica per far conoscere al meglio le bellezze della Calabria. La mobilità su ferro

combinata con i bus è sicuramente l’alternativa più conveniente in questo momento

storico per abbattere i fattori inquinanti e anche la scelta più indicata considerata

l’orografia del territorio”.