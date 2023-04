Continua la “battaglia” per la difesa dell’Ospedale di Paola:”

Continuiamo per la nostra strada – afferma Di Natale, già segretario questore del consiglio regionale della Calabria – a difesa dei servizi sanitari del territorio.

Ringrazio quanti stanno sostenendo la nostra azione ed hanno dato la loro disponibilità ad unirsi in questa “battaglia”.

Non ci sono e non ci dovranno essere colori politici per la difesa del territorio”. Dopo la grande partecipazione alla diretta della rubrica #DIVENERDÌ, davanti l’ospedale di Paola, è cresciuta l’attenzione verso il possibile trasferimento di alcuni reparti dal nosocomio Paolano verso la struttura di Cetraro. Di Natale ha acceso, ancora una volta, i riflettori sulla questione sanitaria sul Tirreno cosentino e precisa:” Non si tratta di campanilismi bensì di organizzazione sanitaria che manca dalle nostre latitudini. Chi sta ai vertici deve fare i conti con gli handicap che ha il territorio. Sia chiaro – sottolinea- le accorciatoie o le pacche sulle spalle non possono far indietreggiare la nostra linea.

Lo ribadisco per l’ennesima volta, per sospendere la nostra protesta occorre che il Presidente della Regione informi i cittadini del tirreno su quanto sta avvenendo e dichiari che l’Ospedale di Paola non verrà privato della chirurgia e dell’emergenza /urgenza.

In attesa di conoscere la risposta – conclude-, del Presidente della Regione Calabria, lavoriamo per annunciare le prossime iniziative”.