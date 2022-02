C’è stato un tragico incidente stamani sulla strada che collega Taurianova con Polistena, dalle prime indiscrezioni lo scontro è avvenuto tra due autovetture C3 Citroen e una Fiat Punto di colore scuro) e una persona ha perso la vita (I. M.). Sul luogo dell’incidente la Polizia, i Carabinieri e i Vigili del fuoco per i rilievi del caso e quindi per stabilire le dinamiche del tragico sinistro.

La vittima dalle nostre informazioni si stava recando presso l’Ospedale di Polistena per alcuni controlli.

Seguono aggiornamenti…