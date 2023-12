Una donna di 62 anni di Laino Borgo in Provincia di Cosenza ha perso la vita in un incidente stradale ieri sera vicino alla vecchia stazione di Lauria.

Stando alle prime ricostruzioni Annamaria Cannazzaro avrebbe avuto un malore, mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda. La macchina si è ribaltata.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lauria per estrarre lei e il marito dalle lamiere.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lagonegro. Niente da fare per la donna, deceduta sul posto. Sul posto oltre ai sanitari del 118 , i Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, a cui sono affidate le indagini su cause e dinamica dell’incidente