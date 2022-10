Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi sulla Sp1 tra Rivolta e Spino d’Adda, in Lombardia ed a perdere la vita un giovane di 25 anni di Reggio Calabria, il suo nome è Francesco Campolo.

Da quello che si apprende c’è stato uno scontro frontale tra due auto, una persona è rimasta ferita, ma non c’è stato nulla da fare per il giovane reggino.

Il 25enne era stato assunto come bidello in un Istituto comprensivo di Spino (provincia di Crema).

La notizia appena raggiunta a Reggio Calabria ha registrato i primi messaggi di cordoglio per il drammatico decesso.