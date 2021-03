Un operaio di 42 anni è morto questa mattina mentre lavorava nel cantiere del Castello di Placanica, in provincia di Reggio Calabria. Secondo i primi accertamenti, l’uomo, protetto dal casco, sarebbe stato colpito al collo da una delle travi di legno che gli operai stavano issando su con un supporto. Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118, ma per l’operaio, morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno sequestrato l’area del cantiere e stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Disposta l’autopsia sul corpo della vittima.