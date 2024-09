E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale, verificato ieri pomeriggio, a perdere la è stato Ivano Purita, 50 anni, agente assicurativo. La vittima si trovava a bordo di una moto insieme al figlio di 13 anni trasportato in elisoccorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Il motociclo ha impatto contro un furgone. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, la dinamica è in corso di accertamento, e sembra che la moto sulla quale viaggiavano padre e figlio è andata a collidere contro un furgone, finendo sull’asfalto. E per il genitore non c’è stato scampo.