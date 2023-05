Tragedia a Crotone dove tre persone sono morte e un’altra è gravissima a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 15 in contrada Poggio Pudano sulla SS106, zona sud di Crotone.

Sono tre le vittime del grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la SS106, in località Poggio Pudano, alle porte di Crotone. Tutte e 3 le vittime erano di Reggio Calabria, così com’è di Reggio l’unico superstite del sinistro che al momento si trova ricoverato a Crotone in gravi condizioni.

Le vittime sono Demetrio Battaglia, di 75 anni; Santo Marciano‘, di 73 anni e Antonino Carriago, di 30 anni, che stavano tornando da Cirò dove avevano partecipato ad una prova selettiva per il campionato nazionale di addestramento cani organizzato da Federcaccia. Le vittime, così come il ferito, erano tutti appassionati di caccia sportiva ed allevatori di cani.

Le quattro persone viaggiavano a bordo di un pick-up in direzione Catanzaro quando su un rettilineo il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada precipitando in un canale di scolo profondo circa 10 metri e nell’impatto con il muro l’autista e il passeggero che viaggiava nel posto accanto sono deceduti sul colpo, la terza vittima è deceduta poco dopo in ospedale.

Sulle dinamiche dell’incidente indaga la Polizia di Stato.