Un gravissimo incidente è accaduto questa mattina nel comune di Bagaladi, situato nell’Area Grecanica del Reggino, dove dalle prime notizie un uomo di circa 50 anni sarebbe morto cadendo, in circostanze in corso di accertamento da parte delle autorità, finendo in un burrone.

Non c’è stato nulla da fare in quanto le ferite riportate dalla caduta sono state, purtroppo, fatali, nonostante il repentino intervento dei sanitari del Suem 118 di Melito Porto Salvo e della locale stazione dei Carabinieri.

Sul luogo è anche intervenuto invano anche l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimarlo, l’uomo ha perso la vita.

Indagini in corso per accertare le dinamiche riguardo alle circostanze che hanno portato alla caduta dell’uomo effettuando un volo di diversi metri.