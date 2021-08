La Calabria brucia ancora e gli intereventi sono numerosi da parte dei Vigili del Fuoco. La situazione è davvero drammatica ed oggi ancora più drammatica in quanto si contano delle vittime.

Ore 14.45, in San Lorenzo, località Gutta, in area Parco Nazionale d’Aspromonte, in un terreno di proprietà, sono stati rinvenuti i cadaveri di C.M.,53anni, e C.A., 34 anni, deceduti per ustioni dovute all’incendio di vaste proporzioni che ha interessato l’area, verosimilmente nel tentativo di salvare dalle fiamme il proprio uliveto. Sul posto Polstato, la Stazione Carabinieri di Bagaladi e l’Arma forestale del Parco d’Aspromonte.