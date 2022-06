Un dramma accaduto a Condofuri, un incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio, dove un treno ha travolto un uomo, un pensionato di 76 anni, L.S. residente nella frazione San Carlo di Condofuri.

Sul posto sono intervenuti la Polizia ferroviaria, I Carabinieri e la Polizia di Stato, Non si conoscono al momento le dinamiche dell’incidente. La circolazione è sospesa ed è stato attivato servizio sostitutivo in bus per i viaggiatori.